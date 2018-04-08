Глава МВД ФРГ подтвердил, что инцидент в Мюнстере не связан с терроризмом

2018-04-08 15:54 | www.trend.az | 7

Расследование наезда автомобиля на группу людей в Мюнстере продолжается, при этом связи с исламистским терроризмом не выявлено. Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, передает ТАСС.

"В настоящее время есть сведения, что преступник действовал один, что не было связи с террористическими ячейками", - сказал он. По его словам, "абсолютной безопасности быть не может", несмотря на все меры, которые предпринимают органы безопасности. "Мы должны постоянно делать все, что в наших силах, чтобы предотвращать такие преступления в будущем", - заявил министр журналистам.

В субботу 49-летний гражданин ФРГ с психическими отклонениями направил машину в группу людей в Мюнстере. В результате инцидента погибли три человека, включая преступника, от 20 до 30 человек пострадали.