Сборная Азербайджана победила на турнире в Китае

2018-04-08 18:00 | www.oxu.az | 7

В китайском городе Хайкоу завершился международный турнир по пляжному футболу, в котором принимала участие и сборная Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, наша команда одержала три победы в трех матчах и стала победительницей соревнования с участием четырех сборных.

Азербайджан обыграл Венгрию (7:3), Китай (7:2) и Чехию (8:3), и с 9 очками уверенно занял первое место.

Сборная Азербайджана, руководимая Зейналом Зейналовым, отправилась в Китай в следующем составе: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомерд Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Сабир Аллахгулиев и Абдул Алиев.