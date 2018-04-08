Бакинская конференция Движения неприсоединения является показателем авторитета страны на мировой арене - депутат

2018-04-08 16:30 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - Проведение министерской конференции Движения неприсоединения в Баку является показателем авторитета Азербайджана на международной арене. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Гусейнов.
Гусейнов отметил, что проведение этой конференции в Азербайджане - как политический, так и экономический успех страны. Депутат подчеркнул, что тем самым Азербайджан внес еще один вклад в обеспечение мира и стабильности на глобальном уровне.
"Конечно, стоит особо подчеркнуть отражение в заключительном документе конференции поддержки справедливой позиции Азербайджана в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, необходимости решения этого конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это еще один успех Азербайджана. Близкое знакомство с нашей страной политиков из разных стран имеет большое значение с точки зрения пропаганды Азербайджана во всем мире", - сказал депутат.
Отметим, что в рамках Движения неприсоединения 5-6 апреля в Баку прошла промежуточная министерская конференция глав МИД на тему "Поддержание международного мира и безопасности во имя устойчивого развития".
Для подготовки к министерской конференции 3-4 апреля состоялось заседание высших должностных лиц.
В конференции приняли участие страны-участницы Движения неприсоединения, представители государств и международных организаций, получивших статус наблюдателя при Движении, приглашенные в качестве гостей представители стран и организаций.
В Движении неприсоединения участвуют 120 стран. 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)
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