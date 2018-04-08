Трамп пообещал остаться друзьями с Си Цзиньпином

2018-04-08 18:25 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Пекин в скором времени снимет торговые ограничения и заключит с Вашингтоном соглашение по поводу объектов интеллектуальной собственности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в его заявлении.

«Мы с председателем (КНР) Си (Цзиньпином) всегда будем друзьями, вне зависимости от того, что будет с нашим торговым спором. Китай уберет торговые барьеры, потому что так будет правильно. Налоги станут взаимными, будет заключено соглашение по поводу интеллектуальной собственности. Большое будущее для обеих стран!» – написал американский президент в своем Twitter-аккаунте.