Азербайджанец поступил сразу в 4 университета – ВИДЕО

2018-04-08 19:33 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане ученик 11-го класса поступил сразу в 4 всемирно известных университета.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, его основная цель – отучиться за границей и работать экономистом в Азербайджане.

Речь идет об ученике 11-го класса бакинской средней школы №93 Илькине Байрамлы. По его словам, 2 года назад он начал изучать английский язык и поставил перед собой цель обучаться в одном из самых престижных университетов мира. Для достижения своей цели он сдал несколько экзаменов. Затраченные усилия дали свои плоды.

Илькин Байрамлы в этом году стал единственным азербайджанцем, поступившим в бакалавриат Гарвардского университета, где процент поступления составляет 4,59. Наряду с этим, он получил право обучаться еще в нескольких университетах.

Талантливый юноша говорит, что его основная цель – отучившись за границей, вернуться в Азербайджан высококвалифицированным экономистом и принести пользу своей стране.

Отметим, что Илькин Байрамлы также был принят в программу «Yale Young Global Scholars», организованную Йельским университетом в США.