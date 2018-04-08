Азербайджан нацелен на увеличение производства фундука

2018-04-08 16:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен значительно увеличить производство фундука в 2018 году, сообщили Trend в Ассоциации производителей и экспортеров фундука.

По словам собеседника агентства, Ассоциация планирует увеличить производство почти на 48 процентов.

"В 2018 году мы планируем произвести 60-65 тысяч тонн фундука, что значительно больше, чем в прошлом году. Что касается экспорта, то это зависит не только от увеличения производства, но и от цен на мировых рынках. Если цены не снизятся, то мы ожидаем рост экспорта на 10 процентов", - отметили в Ассоциации".

Напомним, что по итогам прошлого года в стране было произведено 45,5 тысячи тонн фундука, что на 32,9 процента превысило показатель по итогам 2016 года. В прошлом году Азербайджан экспортировал фундук на сумму свыше 100 миллионов долларов.

Отмечая, важность наращивания производства, собеседник агентства отметил, что в садах необходимо применять правильные агротехнические меры.

"С этой целью Ассоциация создала новый учебный центр на 60 человек. Трижды в неделю мы проводим фермерам необходимые тренинги. Кроме этого, в прошлом году мы направили делегацию экспортеров на предприятие по переработке фундука в американском штате Орегон для ознакомления с процессом", - сообщили в Ассоциации.