Азербайджан привлечет частные инвестиции в строительство ветряных электростанций

2018-04-08 16:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Госагентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана представит в Кабмин документы с целью привлечения частных инвестиций в строительство ветряных электростанций на территории страны.

Об этом сказал Trend замглавы Госагентства Джамиль Меликов.

"В рамках стратегической дорожной карты по развитию коммунальных услуг до 2020 года в Азербайджане должны быть построены ветряные электростанции мощностью 350 мегаватт. Сегодня необходимо решить вопрос, на каких условиях и в каких формах мы сможем привлекать частные инвестиции, как местные так и зарубежные", - сообщил Меликов.

По словам замглавы Госагентства, необходимые документы должны быть подготовлены и представлены правительству, с тем, чтобы до 2020 года начать привлечение инвестиций и приступить к строительству.