Бинали Йылдырым: Афганские беженцы - угроза для Турции

2018-04-08 21:10 | www.oxu.az | 8

Более полутора миллионов афганских беженцев хотят перебраться в Турцию.

Как передает Oxu.Az, об этом в рамках визита в Афганистан сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Он добавил, что это станет опасностью и угрозой для Турции:

«Более полутора миллиона афганских беженцев хотят попасть в Турцию через Иран. Большинство из них уже в пути. У нас есть место для тех, кто хочет приехать законным путем. Но мы не можем принять нелегалов. Среди них могут быть террористы и преступники. А это очередная угроза безопасности Турции. Поэтому я попросил руководство Афганистана держать этот вопрос под серьезным контролем».

Отметим, что на днях 227 афганских беженцев были депортированы из Турции. Ожидается высылка еще 500 нелегалов.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

