Трамп обвинил Путина и Иран за поддержку «зверя Асада» – ВИДЕО

2018-04-08 21:40 | www.oxu.az | 7
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере обвинил президента России Владимира Путина и руководство Ирана в поддержке президента Сирии Башара Асада.
Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на российские СМИ.
«Многие погибли, включая женщин и детей, в бездумной химической атаке в Сирии. Зона поражения оцеплена и окружена армией Сирии, которая делает ее совершенно недоступной извне. Президент Путин, Россия и Иран ответственны в поддержке Зверя Асада. Придется заплатить большую цену», — написал Трамп.
Он также призвал как можно скорее открыть зону для оказания медицинской помощи и назвал ситуацию» еще одной гуманитарной катастрофой безо всяких причин».