СМИ сообщили о задержании четырех мужчин, готовивших атаку в Берлине

2018-04-08 18:58 | www.trend.az | 7

Полиция Берлина задержала четырех мужчин, подозреваемых в подготовке атаки с ножами на зрителей полумарафона, сообщила газета Welt, передает РИА Новости.

"Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, это произошло в последний момент", — цитирует Welt высокопоставленного сотрудника ведомства.

По информации издания, главный подозреваемый "принадлежал к кругу" террориста Аниса Амри, устроившего наезд на рождественский рынок в Берлине в 2016 году. У него изъяли два ножа, с помощью которых он планировал напасть на гостей спортивного мероприятия.