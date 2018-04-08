«Нефтчи» не справился с «Сумгайытом» – ВИДЕО

2018-04-08 21:56 | www.oxu.az | 6

Сегодня в премьер-лиге Азербайджана по футболу завершился XXII тур.

Как передает Oxu.Az, всего состоялись две встречи.

Не знавший радости победы на протяжении семи матчей «Зиря» принимал «Габалу».

Стороны записали на свой счет по голу и продолжили безвыигрышную серию.

Голы: М. Дурич, 53 (пен.) - С. Монроз, 78

В последнем матче тура сошлись «Нефтчи» и «Сумгайыт». Каждая из команд должна была одержать победу, чтобы улучшить свое турнирное положение. Пропустив первый мяч, «нефтяники» сумели выйти вперед, но не удержали победный счет – 2:2.

«Нефтчи» – «Сумгайыт» - 2:2

Голы: Мирабдулла Аббасов, 45; Намиг Алескеров, 63 - Рашад Эюбов, 41; Джавид Имамвердиев, 79