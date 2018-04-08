Азербайджанские борцы в финале Кубка мира

2018-04-08 23:10 | www.oxu.az | 6

Сборная Азербайджана по вольной борьбе добралась до финала Кубка мира по вольной борьбе, который проводится в городе Айова (США).

Как передает Oxu.Az, в трех турах сборная Азербайджана уверенно обыграла команды Кубы, Казахстана и Монголии (8:2, 9:1, 7:3 соответственно) и вышла в финал. В решающей схватке наша команда встретится с США.

Финальная встреча начнется в 01:00 по бакинскому времени.

Отметим, что сборная Азербайджана по вольной борьбе ранее дважды завоевывала Кубок мира.

С.Т.

