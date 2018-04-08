Полиция разрешила установить телевизор в камере экс-главы Бразилии

2018-04-08 20:50 | www.trend.az | 5

Федеральная полиция Бразилии разрешила установить телевизор в камере, в которой в субботу начал отбывать наказание экс-президент страны Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета Folha de S.Paulo, передает ТАСС.

По информации издания, это означает, что бывший глава государства уже в воскресенье вечером сможет посмотреть футбольный матч между командами "Коринтианс" и "Палмейрас", которые встретятся в рамках чемпионата за кубок Сан-Паулу. Лула да Силва уже много лет является преданным болельщиком "Коринтианс".

Ранее газета сообщала, что в камере экс-президента не будет ни холодильника, ни телевизора. Однако, по информации газеты, после консультаций с судьей Сержиу Моро это решение было пересмотрено.