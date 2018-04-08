Лавров о разрешении нагорно-карабахского конфликта

2018-04-08 21:20 | www.trend.az | 6

Сторонам карабахского конфликта необходимо для продвижения в переговорах отказаться от недоверия друг к другу, при этом использовав наработки казанского саммита 2011 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Самое главное - отойти от недоверия, которое по-прежнему еще иногда проявляется в ходе переговоров, и сконцентрироваться на реалистичных, прагматичных идеях, которые имеются в достатке", - заявил Лавров в интервью армянским телеканалам.

По его словам, эти идеи нужно "положить на бумагу".

Лавров отметил, что подготовка к казанскому саммиту 2011 года шла интенсивно, в том числе между сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Но в ходе самого саммита появились дополнительные вопросы и комментарии. Так бывает. Мы из этого не делаем особой трагедии. Работа будет продолжаться. Уверен, что многое из того, что содержит так называемый "казанский документ", по-прежнему востребовано", - подчеркнул Лавров.