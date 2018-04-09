В КНДР подтвердили готовность к обсуждению денуклеаризации

2018-04-09 02:16 | www.apa.az | 8

Руководство Северной Кореи сообщило американской администрации о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к обсуждению денуклеаризации Корейского полуострова. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает The Wall Street Journal.

«США подтвердили, что Ким Чен Ын хочет обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова», — сообщил представитель администрации президента США Дональда Трампа.

Он не стал уточнять когда и каким образом северокорейская сторона дала понять о готовности к обсуждению этого вопросам, так как переговоры между сторонам ведутся в тайне, в них участвуют сотрудники разведки обеих стран.