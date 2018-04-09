Правящая коалиция победила на парламентских выборах в Венгрии

2018-04-09 03:34 | www.trend.az | 8

Премьер-министр Венгрии и председатель партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Виктор Орбан объявил о победе правящей коалиции на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, выступая перед своими сторонниками, передает ТАСС.

"Мы выиграли, - цитирует Орбана агентство Reuters. - Высокая явка отбросила всякие сомнения [в победе]". Орбан назвал предвыборную гонку "серьезной борьбой" и отметил, что эта победа очень важна для него, а также для его соратников, поскольку они "получили шанс защищать Венгрию".

В Национальном избирательном комитете Венгрии после подсчета 80,76% голосов сообщили о том, что правящая коалиция из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" во главе с Орбаном и Христианско-демократической народной партии лидирует на выборах в Государственное собрание (парламент) и получает конституционное большинство в две трети голосов в парламенте.

Отмечается, правящий блок получает 133 кресла в парламенте из 199 депутатских мандатов. Таким образом, этот показатель равен конституционному большинству в две трети голосов.