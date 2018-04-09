В Японии четыре человека пострадали во время землетрясения

2018-04-09 04:35 | www.trend.az | 8

Сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло минувшей ночью в западной части Японии, в префектуре Симанэ. Как сообщили РИА Новости по телефону в местной пожарной службе, в городе Ода ранения получили и обратились в больницы четыре человека.

По японской семибальной шкале сила подземных толчков составила пять баллов. В некоторых строениях разбиты стекла, возникли трещины.

Так, по данным пожарной службы в Оде, занимающейся чрезвычайными ситуациями, во время землетрясения на мужчину в возрасте 50 с лишним лет упала книжная полка. В травмой головы он обратился в больницу.