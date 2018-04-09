Первые автобусы с боевиками "Джейш аль-Ислам" покинули сирийскую Думу

2018-04-09 04:23 | www.apa.az | 7

Первые автобусы с боевиками и членами их семей выведены из сирийской Думы, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

"Начался вывод боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" из города Дума в Восточной Гуте. Первые автобусы с боевиками и членами их семей пересекли пункт пропуска в районе Мухайям аль-Вафедин", — говорится в сообщении.

Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

Ранее российский центр по примирению в Сирии сообщил, что ряд западных стран пытаются сорвать эту операцию, используя заявления о якобы применении правительственными силами Сирии химического оружия.