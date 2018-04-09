Установлена личность убитого в Масаллы мужчины

2018-04-09 05:35 | www.apa.az | 7

Как сообщает южное бюро АПА, от ножевых ранений скончался житель района Урфан Гасанов 1970 г.р. Обстоятельства и причины инцидента пока не ясны.

Полиция задержала преступника, ведется расследование.

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В Массалинском районе совершено убийство. Как сообщает южное бюро АПА, инцидент произошел в селе Моллаоба. От полученных ножевых ранений мужчина скончался на месте происшествия. Тело направлено на вскрытие.

Полиция выясняет обстоятельства преступления и личность преступника.