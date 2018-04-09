Президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки действующего президента

2018-04-09 06:35 | www.apa.az | 8
Президентский совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) потребовал немедленной отставки с поста президента Кирсана Илюмжинова. Как передает АПА со ссылкой на «Советский спорт», по информации пресс-службы организации, такое решение было принято на заседании в Минске.
Отмечается, что причиной данного требования стало нахождение Илюмжинова в санкционном списке США, из-за чего организация испытывает финансовые трудности.
За немедленную отставку нынешнего главы выступили 14 членов ФИДЕ, один человек проголосовал против.
Также совет постановил как можно скорее закрыть московский офис организации.
Вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос выдвинул свою кандидатуру на пост президента.