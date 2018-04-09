Сирийская авиабаза подверглась ракетному удару

2018-04-09 06:58 | www.apa.az | 6

Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", — передает агентство.

ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам, направленным на авиабазу.

Как сообщает телеканал Аль-Маядин, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана.

В последующем осведомленный источник рассказал РИА Новости, что системы сирийской ПВО сбили все ракеты, направленные на авиабазу. Собеседник агентства также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Агентство САНА, в свою очередь, сообщило о погибших и пострадавших в результате атаки.

В Пентагоне заявили о непричастности США к ракетной удару по Т-4.