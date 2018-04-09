Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта Минской группе необходимо приложить больше усилий - ООН (Эксклюзив) (ФОТО)

2018-04-09 07:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - ООН ожидает от Минской группы ОБСЕ приложения всех усилий для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Мирослав Лайчак.

«Существуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН и три резолюции Генассамблеи ООН. Как председатель 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН я хотел бы, чтобы эти резолюции были реализованы. В настоящее время принятым всеми механизмом для решения конфликта является Минская группа ОБСЕ. Необходимо уважать этот механизм и полностью использовать его потенциал. Я ожидаю от Минской группы, что она сделает все возможное, чтобы найти мирное решение этому конфликту», - сказал он.

Отвечая на вопрос о деятельности ООН в предотвращении конфликтов и его помощи в их разрешении, Лайчак отметил что, часто работа ООН видна после вспышки конфликта.

«В случае возникновения конфликта, Совет Безопасности ООН проводит встречи и обычно принимает резолюции, иногда, при необходимости, принимается решение о направлении миротворческих сил. С 2016 года подход ООН к конфликтам изменился, так как страны-члены организации договорились о новой концепции, называемой «поддержание мира». Она, в основном, направлена на предотвращение конфликтов, реагирование на признаки конфликта. При возникновении признаков конфликта, мы должны использовать такие инструменты, как превентивная дипломатия, посредничество для их предотвращения. Предотвращая конфликты, мы спасаем человеческие жизни и экономим миллиарды долларов», - сказал Лайчак.

Он отметил, что на 24-25 апреля запланировано мероприятие высокого уровня в Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, в ходе которого будут проведены обсуждения по вопросам поддержания мира и предотвращения конфликтов.

«Президенты многих стран, главы правительств, министры иностранных дел, выдающиеся личности примут участие в этом мероприятии, где расскажут о своем опыте работы с ООН по предотвращению и урегулированию конфликтов. Я надеюсь, эти обсуждения позволят нам добиться лучших результатов не только в устранении последствий конфликтов, но и в их предотвращении», - добавил Лайчак.

Говоря о нынешнем уровне сотрудничества между ООН и Азербайджаном, Лайчак отметил, что Азербайджан является высокоуважаемым членом ООН.

«Недавно Азербайджан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Страна является конструктивным и очень активным участником всех процессов в рамках ООН, в частности, по обеспечению энергетической и транспортной безопасности, в борьбе против терроризма, в продвижении межкультурного и межрелигиозного диалога. Азербайджан очень известная страна в системе ООН и ее вклад высоко ценится нами», - отметил Лайчак.