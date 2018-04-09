Кандидаты в президенты завтра прекратят агитацию

2018-04-09 08:53 | www.oxu.az | 8

10 апреля в Азербайджане завершается предвыборная агитация в связи президентскими выборами, намеченными на 11 апреля, передает Oxu.Az.

Cогласно календарному плану мероприятий и основных действий по подготовке и проведению президентских выборов, предвыборная агитация кандидатов будет приостановлена за 24 часа до начала выборов, 10 апреля в 08:00.

В день выборов и за день до голосования, то есть в "день тишины", запрещается проведение любой предвыборной агитации.

Агитационная кампания началась 19 марта. За это время кандидаты могли пользоваться всеми средствами для агиткампании.

В день выборов - 11 апреля, из избирательных участков будут изъяты все агитационные материалы.