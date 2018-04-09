Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке - ВИДЕО

2018-04-09 09:05 | www.oxu.az | 9

Системы сирийской ПВО сбили ракеты, направленные на авиабазу Тийфор (Т-4) в провинции Хомс.

Об этом, как передает Oxu.Az, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

«ПВО Сирии уничтожила несколько ракет, которыми была атакована авиабаза Тийфор. Ракеты упали в окрестностях аэродрома», — сказал собеседник агентства.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило о ракетной атаке по авиабазе на востоке провинции Хомс, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США.

Всего, по данным агентства, было сбито восемь ракет. В результате атаки есть погибшие и раненые, их точное число не сообщается.

Причем, как сообщает ливанский телеканал Аль Маядин, ракеты летели со стороны Средиземного моря через район Кисерван в Ливане.

В Пентагоне заявили, что в курсе сообщений о ракетной атаке на авиабазу, но ничего подтвердить не могут.