ВС Турции провели операции против РПК внутри страны

2018-04-09 09:07 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - ВС Турции провели внутри страны три локальных военных операции против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), пишут в понедельник турецкие СМИ.

Операции проводились в юго-восточных провинциях страны. Были уничтожены девять опорных пунктов РПК, изъято большое количество огнестрельного оружия.

Также сообщается, что продолжаются операции против РПК на севере Ирака.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом