СМИ: Израильский самолет находился в небе в ходе атаки на авиабазу в Сирии

2018-04-09 09:17 | www.trend.az | 8

Израильский разведывательный самолет находился в небе во время ракетного удара по сирийской авиабазе на востоке провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканала "Аль-Маядин".

"Во время бомбардировки авиабазы "Тийфор" (Т-4) в Хомсе в небе находился израильский разведывательный самолет", — сообщил корреспондент телеканала, ссылаясь на свои источники.

Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал "Аль-Маядин", в свою очередь, сообщил, что ракеты, атаковавшие авиабазу в провинции Хомс, пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.