Президенту ФИДЕ грозит отставка из-за санкций

2018-04-09 09:26 | www.oxu.az | 9

Международная шахматная федерация потребовал немедленной отставки действующего президента Кирсана Илюмжинова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РБК, об этом говорится на сайте организации.

Вопрос о досрочном сложении полномочий действующего президента ФИДЕ был поднят на заседании президентского совета организации, которое прошло 7-8 апреля в Минске.

За досрочную отставку Илюмжинова проголосовали 14 человек, один — против, воздержавшихся не было.



Причиной стало нахождение Илюмжинова в санкционном списке США, из-за чего организация стала испытывать финансовые трудности.

Также совет ФИДЕ решил закрыть московский офис, следует из сообщения.