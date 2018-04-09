Китай в 2018 году планирует осуществить коммерческий запуск сетей 5G

2018-04-09 09:23 | www.trend.az | 7

Китай намерен к концу 2018 года начать внедрение коммерческого использования связи пятого поколения 5G, а в 2019 году обеспечить ее полноценную работу в стране. Об этом в понедельник сообщила РИА Новости со ссылкой на газету China Daily.

"Ожидается, что китайские операторы мобильной связи - China Mobile, China Unicom и China Telecom - начнут коммерческий запуск 5G, включая оборудование базовой станции и терминалов, уже к концу этого года", - приводит газета слова замглавы департамента информационных технологий министерства промышленности и информатизации КНР Цяо Юэшаня. "В 2019 и 2020 годах производители запустят сеть в средне- и низкочастотных диапазонах, а к 2022 году протестируют высокочастотные полосы", - отметил представитель ведомства.

Впервые о коммерциализации сети 5G в 2018 году в КНР заявила китайская корпорация Huawei. В феврале этого года компания представила первый в мире коммерческий клиентский терминал 5G CPE, поддерживающий глобально признанный стандарт 5G. Следом за Huawei телекоммуникационный гигант Китая ZTE в апреле заявил об успешном проведении первого звонка в сети пятого поколения.