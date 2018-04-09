В Лянкяране состоялось совещание с участием адвокатов – ФОТО

2018-04-09 09:30 | www.oxu.az | 7

В рамках реформ по развитию и модернизации адвокатуры в стране делегация Коллегии адвокатов во главе с председателем 7 апреля посетила южный регион нашей страны.

Как передает Oxu.Az, в рамках визита в административном здании Лянкяранского городского суда состоялось заседание в широком составе с участием адвокатов.

В ходе мероприятия участникам заседания сообщили о распоряжении президента Азербайджанской Республики «О проведении дополнительных мероприятий по развитию института адвокатуры в Азербайджанской Республике», важности данного распоряжения для института адвокатуры в Азербайджане, проделанных в связи с этим работах и предстоящих задачах.

Председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, его заместитель Пярвиз Алекперов и член Коллегии Мухтар Мустафаев посетили адвокатские структуры в Масаллы, Лянкяране и Джалилабаде, ознакомились с их работой.

Отметим, что руководство Коллегии адвокатов в ближайшее время планирует совершить аналогичные визиты в другие регионы.