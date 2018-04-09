Новая свадебная «традиция» в Азербайджане - ВИДЕО

2018-04-09 09:35 | www.oxu.az | 8

В последнее время на свадьбах сформировался новый тренд – звонить после отправки пригласительного.

Организаторы свадьбы после рассылки пригласительных звонят гостям и спрашивают, с кем они хотели бы сидеть. В результате исключается вероятность того, что гость не придет.

По словам социологов, новая «традиция» возникла потому, что свадьбы в нашей стране рассматривают как бизнес.

Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber.az представляет более подробный видеоматериал на эту тему: