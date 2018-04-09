В Казахстане стартует вторая волна приватизации гособъектов

2018-04-09 09:28 | www.trend.az | 9

В 2018 году в активную фазу переходит вторая волна приватизации государственных объектов Казахстана. Предположительно во второй половине года стартует IPO (первое публичное предложение) ряда крупных компаний квазигоссектора, на которое сделана основная ставка, передает Kapital.kz.

Тем временем по итогам 2017 года от приватизации гособъектов в Нацфонд поступило 108 млрд тенге.

Всего за год из госсектора были выведены 546 организаций, в том числе 190 проданных и 162 организации, подлежащие ликвидации в рамках программы приватизации, а также 194 организации, ликвидируемые в рамках инвентаризации подведомственных организаций госорганов, сообщил в конце марта в мажилисе министр национальной экономики Тимур Сулейменов.