Режим прекращения огня был нарушен 92 раза

2018-04-09 09:55 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 92 раза.

Как сообщили АПА в Минобороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Гызылгаджылы Газахского района, Агдам, Коханеби, Гаралар Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Физулинского районов.