Новый флагман Mitsubishi - Pajero Sport в продаже - ФОТО

2018-04-09 10:00 | www.oxu.az | 8

Официальный дилер Mitsubishi в Азербайджане Mitsubishi Avtomobil Mərkəzi объявляет о старте продаж новой модели - Mitsubishi Pajero Sport.

Это самый последний флагман модельного ряда Mitsubishi. Легендарный Pajero предстает перед нами в новой версии.

Pajero Sport, выполненный в фирменном стиле Dynamic Shield, выглядит стильно и современно.

Такие особенности экстерьера, как фары с долговечными светодиодными технологиями, алюминиевые детали, 18-дюймовые легкосплавные колеса, заслуживают особое внимание.

Но этот автомобиль не только радует глаз, он, как настоящий внедорожник, построен на мощной стальной лонжеронной раме, позволяющей демонстрировать прочность и надежность при любых условиях эксплуатации.

Своим интерьером Pajero Sport предлагает премиальный комфорт.

В просторном салоне, на панели инструментов все - от изысканных счетчиков до нижней консоли - на своих местах, с удобным доступом.

А интеллектуальная поддержка предоставляется в виде 6.1 дюймового сенсорного экрана, который может показывать камеру заднего вида и упростить управление аудиосистемой.

Удобная и функциональная мультимедийная система Mitsubishi Connect позволяет подключить мобильные устройства через Bluetooth или USB и безопасно разговаривать по телефону во время движения, подключив систему Hands Free.

Обновленные сидения 7-местного автомобиля стали мягче благодаря высококачественным отделочным материалам и структуре, а это обеспечивает комфорт во время длительных поездок.

С простым механизмом складывания кресел можно получить вместительный багажник.

Еще одна сильная сторона Pajero Sport - это модернизированный бензиновый двигатель 3,0 V6 мощностью 215 л.с. А классический восьмиступенчатый автомат Aisin поддерживает управление с другой стороны и предоставляет перформанс настоящего SUV.

Несмотря на внушительный размер, просторный салон и вместительный багажник, Mitsubishi Pajero Sport одинаково уверенно чувствует себя на узких городских улицах, тесных парковках и в густом лесу.

Радиус разворота составляет всего 5,6 метра. А с непроходимыми дорогами справляется самая главная и популярная особенность автомобилей Mitsubishi – трансмиссия Super Select II.

Безопасность нового Pajero Sport-а доверена таким системам, как OFF ROAD, HDC и HSA.

С целью ознакомления с автомобилем Вы можете обратиться к официальному дилеру -Mitsubishi Avtomobil Mərkəzi.

Адрес: шоссе Баку-Сумгайыт, 6 км

Тел: (012) 349 00 06

http://mitsubishi-cars.az/auto/pajero-sport