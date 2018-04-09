Президент и премьер Грузии выразили соболезнования в связи с наездом в Мюнстере

2018-04-09 09:50 | www.trend.az | 8
Президент и премьер-министр Грузии выразили соболезнования Германии в связи с наездом автомобиля на толпу в Мюнстере, в результате которого погибли три человека, передает Новости-Грузия.
Глава грузинского правительства Георгий Квирикашвили в своем твиттере написал, что «глубоко опечален тяжелой атакой в Мюнстере».
«Наши мысли и молитвы обращены к семьям жертв, народу и правительству Германии», — говорится в сообщении Квирикашвили.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал случившееся в немецком городе «бесчеловечным инцидентом».