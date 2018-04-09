Избирательные бюллетени переданы в участки

2018-04-09 10:07 | www.oxu.az | 7

Срок передачи избирательных бюллетеней из окружных избирательных комиссий в участковые избирательные комиссии в связи с президентскими выборами завершается сегодня.

Как передает Oxu.Az, в соответствии с Календарным планом основных действий и мероприятий подготовки и проведения президентских выборов, бюллетени должны быть переданы в участковые избирательные комиссии как минимум за три дня до выборов.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля. В республике действует 125 избирательных округов, 5426 постоянных и 215 временных избирательных комиссий.