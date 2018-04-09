«Аскеранское вино»: Что грозит Еревану за фальсификацию?

2018-04-09 10:15 | www.oxu.az | 7

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян прорекламировал вино, произведенное на оккупированных территориях Азербайджана, передает Oxu.Az.

Балаян на своей странице в соцсети Twitter опубликовал фотографию «нового армянского вина из Аскерана».

На бутылках вина, незаконно произведенного на оккупированных территориях Азербайджана, имеется надпись «Товар Армении».

Баку не оставил данную фальсификацию армян без реакции.

Так, спустя несколько часов после твита армянского пресс-секретаря, аналогичным методом на данную тему отреагировал и представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев на своей странице в соцсети Twitter написал, что МИД Армении разоблачает политику Еревана по фальсификации торговых знаков.

«Фальсифицируя товарные знаки, армянская сторона пытается обмануть таможенные структуры других стран, которые не пропускают произведенные в оккупированном Нагорном Карабахе товары», - написал пресс-секретарь МИД Азербайджана.

Отметим, незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность.

Али Мамедов

