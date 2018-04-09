В Госдуме РФ призвали Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии

2018-04-09 10:13 | www.trend.az | 7

Россия выступает за более тесное сотрудничество с Ираном по решению сирийского вопроса, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

"Призываем Иран к еще более тесному сотрудничеству по Сирии. Иран сыграл огромную и ключевую роль на площадке переговоров в Астане для достижения режима прекращения огня на значительной части сирийской территории. Но мы нуждаемся в более тесном взаимодействии на южном направлении САР, где огромное количество шиитских святынь", — цитирует депутата его пресс- служба.

По словам парламентария, "Соединенные Штаты хотят раскачать архитектуру безопасности в регионе Ближнего Востока".

"И, конечно, свержение правительства Башара Асада, с точки зрения вашингтонских аналитиков, станет фактором разрушения шиитской дуги — Иран, Ирак, Сирия, Ливан", — отметил Слуцкий.

Он добавил, что в понедельник между Россией и Ираном будет создана межпарламентская комиссия высокого уровня.

"Спикеры Госдумы и Меджлиса Вячеслав Володин и Али Лариджани подпишут регламент комиссии высокого уровня, которая будет создана между парламентами России и Ирана. Это станет новым форматом парламентского содействия развитию экономики, инвестициям, развитию сотрудничества в сфере международной политики", — заключил депутат.

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