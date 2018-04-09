Состоится презентация журнала Caspian Energy, посвященного Нахчывану

2018-04-09 11:44 | www.apa.az | 7

Caspian Energy International Media Group и Caspian European Club совместно с постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку, проведут презентацию специального выпуска журнала Caspian Energy, посвященного результатам ежегодного инвестиционного рейтингеа экономических регионов Азербайджана, лидером которого объявлена Нахчыванская АР.

«Презентация журнала состоится 17 апреля 2018 года», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Он отметил, что на презентации примет участие руководитель постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров, главы дипломатических миссий в Азербайджане, а также члены правления и компании-члены Caspian European Club.

«В данном рейтинге регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство», сказал он. Тельман Алиев добавил, что данный выпуск журнала Caspian Energy также будет презентован главам государств и правительств 70 стран мира, а главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам и ведущим аналитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членамиCaspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот. Председателем Caspian European Club является президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Caspian Energy распространяется в 70 странах мира. На протяжении 19 лет в журнале публикуются интервью президентов и премьер-министров разных стран мира, а также глав авторитетных международных организаций, крупных транснациональных компаний, обзоры и аналитические материалы ведущих экспертов. По различным оценкам журнал Caspian Energy входит в пятерку ведущих изданий каспийско-черноморского и балтийского регионов и является ориентиром для многих инвесторов при изучении направления деятельности в каспийско-черноморском и балтийском регионах.