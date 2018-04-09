Где проголосуют первые лица власти?

2018-04-09 10:45 | www.oxu.az | 7

До выборов президента Азербайджанской Республики остается два дня.

Как передает Oxu.Az, по данным Центризбиркома, в Азербайджане 5 млн 192 тыс. 42 лица обладают избирательным правом.

Ожидается, что большая часть избирателей 11 апреля придет в избирательные пункты и проголосует за своего кандидата.

Интересно, в каком избирательном участке проголосуют официальные лица?

Президент страны, один из восьми кандидатов Ильхам Алиев до сих пор голосовал в окружном избирательном участке №6 в здании средней школы №6 в Сабаильском районе Баку.

Ожидается, что члены семьи главы государства и на этот раз проголосуют вместе с ним в этом избирательном участке.

Премьер-министр Артур Расизаде проголосует в избирательном участке №29 во втором Ясамальском избирательном округе №16, где он зарегистрирован.

Глава Администрации президента, академик Рамиз Мехтиев, как обычно, будет голосовать в 7-м избирательном участке Сабаильского избирательного округа №29.

Спикер Милли меджлиса Огтай Асадов воспользуется своим избирательным правом в избирательном участке №22 Насиминско-Сабаильского избирательного пункта №23 в школе №7 города Баку.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

