Скончалась Лейла Абашидзе

2018-04-09 11:03 | www.oxu.az | 7

Выдающаяся советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась на 89-м году жизни в Тбилиси.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, артистка скончалась после тяжелой болезни, последнее время она находилась в больнице.

Абашидзе в 1951 году окончила актерский факультет Тбилисского театрального института. Она снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию «Тифлис — Париж и обратно».

В 1964 году Абашидзе получила звание народной артистки Чечено-Ингушской АССР, в 1965 году — народной артистки Грузинской ССР. За лучшую роль в фильме «Встреча с прошлым» в 1967 году ей вручили диплом кинофестиваля республик Закавказья и Украины. В 1972 году Лейла Абашидзе стала лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации «Премии за режиссуру».

Актриса удостоена многих наград, в частности, в 1961 году получила орден Трудового Красного Знамени. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.