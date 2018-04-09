TÜRKSOY 2018 Nevruz kutlamaları

2018-04-09 13:47 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından geleneksel olarak düzenlenen Nevruz kutlamaları 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastomunu'dan başlayarak, Balkanlar'da düzenlenen etkinlikler ile tamamlandı.

Nevruz ateşi Türk Dünyası Kültür Başkenti'nde alevlendi

TÜRKSOY'un "Tüm Renkleriyle Türk Dünyası" Nevruz kutlamalarının ateşi, 21 Mart tarihinde Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda yakılan Nevruz Ateşi ile alevlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu Açılış Programı" ile taçlandırılan kutlamalara, Türk Dünyası'nı temsilen 13 ülke, 18 coğrafyadan 350'yi aşkın sanatçı katıldı. Üst düzey katılımın sağlandığı ve Türkiye'deki birçok diplomatik misyon temsilcilerinin iştirak ettiği etkinlikler, TRT tarafından bütün dünyaya canlı yayınlandı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ve Rusya Federasyonundan Altay, Başkurdistan, Saha Yakut, Dağıstan, Kabardin - Balkar, Buryatya’nın yanısıra, Moldova’ya bağlı Gagavuz Yeri, Makedonya, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek’ten gelen sanatçıların gösterileriyle renklenen TÜRKSOY'un Nevruz coşkusu daha sonra Ankara, Kayseri, İstanbul'da düzenlenen konserler ile devam ettirildi.

Nevruz ateşi Balkanlar'ı ısıttı