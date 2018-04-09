Мобильный «ASAN» выезжает в районы - СПИСОК

2018-04-09 11:07 | www.oxu.az | 8
Мобильная служба «ASAN xidmət» 28 марта – 26 апреля будет оказывать услуги гражданам в городах Гусар, Астара, Балакен, Евлах и Шамкир, 28 марта – 16 апреля – в городе Гаджигабул и поселке Мехдиабад Абшеронского района, 28 марта – 11 апреля – в городах Горадиз и Шабран, 10-19 апреля – в поселке Пиршаги Сабунчинского района.
Как сообщили Oxu.Az в агентстве, мобильные услуги представляются сотрудниками Министерства юстиции и внутренних дел, а также Государственного фонда социальной защиты и Госкомиссии по имущественным вопросам.
В список включены следующие услуги:
- услуги нотариуса;
- госрегистрация актов гражданского состояния;
- выдача и замена удостоверений личности;
- выдача и замена гражданских паспортов;
- замена водительских прав;
- определение размера трудовой пенсии;
- выписка о первичной и вторичной регистрации прав собственности на жилье, выдача техпаспортов;
- выдача справки-описания недвижимого имущества из государственного реестра и государственной регистрации ограничений (обременений) из государственного реестра;
- выписка о первичной и вторичной регистрации прав на индивидуальные жилые дома, выдача техпаспортов.
Отметим, что основной целью мобильных центров ASAN является оказание услуг гражданам в более удобной и инновационной форме, а также обеспечение доступности услуг.