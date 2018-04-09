Наблюдательная миссия ПАСЕ прибывает в Азербайджан

2018-04-09 11:19 | www.oxu.az | 7

Начался визит наблюдательной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом на своей странице в «Twitter» написал содокладчик Мониторинговой комиссии ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

В ходе визита члены наблюдательной миссии ПАСЕ встретятся с членами наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и кандидатами в президенты.



Наблюдательной миссией ПАСЕ в составе 33 человек руководит румынский парламентарий Виорел Ришард Бадеа.

Делегация будет наблюдать за ходом президентских выборов 11 апреля вместе с наблюдательными миссиями ПА ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ.