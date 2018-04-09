Скончался замминистра здравоохранения Азербайджана

2018-04-09 14:21 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В понедельник на 71-м году жизни скончался известный деятель здравоохранения Азербайджана, замминистра здравоохранения Аббас Велибеков.

Велибеков родился в 1947 году в городе Баку. В 1990 году Велибеков был назначен заместителем министра здравоохранения Азербайджана, а в 1993 году - генеральным директором Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. С 1999 года до сегодняшнего дня Велибеков занимал должность замминистра здравоохранения – главного государственного санитарного врача Азербайджана.

Своей плодотворной деятельностью Велибеков внес весомый вклад в развитие здравоохранения в Азербайджане: в 1980 году приказом министерства здравоохранения СССР он был удостоен нагрудным значком «Отличнику здравоохранения», в 2000 году - почетным званием «Заслуженного врача», в 2013 году – медалью «Тарагги». В 2017 году Велибеков был награжден орденом «За службу Отечеству» третьей степени.