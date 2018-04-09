Банковские вклады населения в манатах выросли вдвое

2018-04-09 12:15 | www.apa.az | 8

Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-феврале 2018 года увеличились до 7 млрд. 750,3 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в Центральном банке, банковские вклады населения в инвалюте в январе-феврале текущего года сократились по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период на 14,6% до 4 млрд. 815,1 млн. манатов или 62,13% всех вкладов населения. Объем вкладов населения в национальной валюте в январе-феврале 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период вдвое до 2 млрд. 935,2 млн. манатов или 37,87% всех вкладов.