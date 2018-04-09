В Баку из банкомата украли 174 тысячи манатов

2018-04-09 12:30 | www.apa.az | 8

Как сообщили АПА в 26-ом отделении полиции Управления полиции Ясамалского района, из расположенного на территории района банкомата «Kapitalbank» украли 174 тысячи манатов.

В связи с произошедшим незамедлительно была создана оперативная группа.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности причастного или причастных к краже лиц.

Отметим, информацию о краже вчера распространила в соцсети «facebook» журналистка Жаля Муталлимова.