Акция по замене масла от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане!

2018-04-09 14:35 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - В рамках сезонной акции с девятого апреля по девятое июля 2018 года владельцы автомобилей смогут произвести замену масла и масляного фильтра у официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Absheron по специальным ценам:
1. Фиксированная стоимость работ -10 манатов;
2. Специальные цены на оригинальные масла Mercedes-Benz от 12,28 манатов (один литр);
3. Существенные скидки на все фильтры для всех модельных рядов автомобилей Mercedes-Benz.
Лучший способ удостовериться в преимуществах специального предложения от официального сервиса - воспользоваться им и посетить официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Absheron!