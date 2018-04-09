Акция по замене масла от официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане!

2018-04-09 14:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В рамках сезонной акции с девятого апреля по девятое июля 2018 года владельцы автомобилей смогут произвести замену масла и масляного фильтра у официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Absheron по специальным ценам:

1. Фиксированная стоимость работ -10 манатов;

2. Специальные цены на оригинальные масла Mercedes-Benz от 12,28 манатов (один литр);

3. Существенные скидки на все фильтры для всех модельных рядов автомобилей Mercedes-Benz.

Лучший способ удостовериться в преимуществах специального предложения от официального сервиса - воспользоваться им и посетить официального дилера Mercedes-Benz в Азербайджане Mercedes-Benz Absheron!