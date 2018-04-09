Лавров: США планируют надолго закрепиться в Сирии

2018-04-09 14:35 | www.trend.az | 7

Эксперты сходятся на том, что США не собираются уходить из Сирии, а намерены остаться там на долгое время. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"То, что по факту эти игроки, прежде всего из американской коалиции, сами Соединенные Штаты, ведут дело не к тому, чтобы оттуда уйти, как сказал президент [Дональд] Трамп, и оставить Сирию другим, а к тому, чтобы там закрепиться на очень долгие времена, - эксперты в этом сходятся", - сказал он.

Лавров добавил, что необходимо разобраться с ситуацией вокруг удара по сирийскому военному аэродрому Т-4 рано утром в понедельник. "Конечно, надо разбираться, - подчеркнул он. - Сообщений много о том, кто летал, кто не летал".

"В Вашингтоне отрицали, что эти удары наносил кто-то из членов их коалиции, - добавил он. - Это лишний раз говорит о том, что в Сирии становится слишком опасно, там появились игроки, которых никто никуда не приглашал, которые сами себя туда пригласили".