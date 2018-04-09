Турецкий генерал: «Турцию беспокоит, что в итоговом документе трехсторонней встречи PYD/PKK не упоминается» - ИНТЕРВЬЮ

2018-04-09 12:39 | www.apa.az | 5

Интервью АПА с бывшим начальником Управления разведки Генштаба ВС Турции, генерал-полковником в отставке Исмаилом Хаккы Пекином.

- Мы хотим, чтобы Вы прокомментировали итоги проведенной 4 апреля в Анкаре трехсторонней встречи между Турцией, Россией и Ираном.

- Главный месседж этого саммита был послан странам Запада: Турция, Россия и Иран заявили Западу, в особенности США, что будут сотрудничать в вопросах региона. Три страны заявили, что «не допустят, чтобы в Сирии все развивалось по желанию Запад». Мы намерены продолжать Астанинское сотрудничество. Иран с Россией согласовали некоторые моменты для завершения операции взятия в кольцо. Западные страны увидели, что сирийскую проблему без президента Асада решить не возможно. Сейчас после США Франция старается вмешаться в региональные процессы. На новом этапе основное место в повестке займет подготовка Конституции Сирии. Мне кажется, в вопросе Манбиджа интересы США и Турции не столкнутся серьезно. Проблема будет решена дипломатическим путем. До сих пор мы видели, как сталкивались интересы больших государств в отдельных частях Турции. Например, в Ракке военные США и Турции испытали серьезное противостояние. Не думаю, что в дальнейшем подобные вещи будут иметь место. Турцию беспокоит, что в итоговом документе трехсторонней встречи PYD/PKK не упоминается.

- Как будет решена проблема на восточном побережье Евфрата?



- Западные страны во главе с США большую часть помощи оружием оказали террористической организации в этом регионе. Чтобы решить проблему PYD/PKK на восточном побережье Евфрата необходимо непосредственное сотрудничество Турции с Дамаском. Мы должны сбросить груз с плеч: подавляющее большинство населения там арабское, режим Дамаска оказывает на них большое влияние. Самый верный способ решить проблему террористической организации PYD / PKK на восточном побережье Евфрата, пользуясь поддержкой местных арабских племен в регионе. Курды составляют 4-5% населения, как они могут контролировать около 30% сирийских земель? Ни Дамаск, ни местные арабские племена не позволят этого. Нам тоже необходимо сотрудничать с ними. Все увидели, что на данном этапе никакая проблема в Сирии не будет решена без Асада, Турция тоже должна это увидеть. Трудно думать, что в Сирии все будет как в прошлом, но Турция должна сначала подумать о своих собственных интересах и не позволить усиление террористической организации PYD в Сирии.

- А вопрос Идлиба? Как по-вашему, брала ли Турция перед Россией обязательство по Идлибу в связи с проведением операции в Африне?

- Согласно Астанинскому соглашению, Идлиб был объявлен «регионом, где не происходят столкновения». Контроль внутри города осуществляется Турцией, за его пределами - Россией.

Сейчас он считается основным регионом Сирии. Потому что бежавшие из многих регионов террористы сконцентрировались в Идлибе. Половину из почти 30 тысяч человек составляют чеченцы, Россия хочет их полной зачистки. Часть террористических группировок находится под контролем Саудовской Аравии, другая часть – под контролем британской разведывательной организации Mİ-6, есть группы, которые контролирует Турция. Если в Идлибе произойдет хаос, возникнет угроза наплыва в Турцию 2 млн человек. Поэтому Турция вынуждена действовать очень осторожно. Сегодня Турция устанавливает там 9-й контрольный пункт. Повторяю: Идлиб является для Турции самым уязвимым и проблемным регионом. Россия не проведет там совместно с Сирией военную операцию, потому что все смешается. Турция в первую очередь, сотрудничая с Россией, должна очистить Идлиб от террористов. В этом процессе на турецкую разведку будет возложено много задач. Должен сказать, что мы пришли к очень уязвимому периоду в решении сирийской проблемы. Освобождение Идлиба от террористов добавит к 3,5 млн беженцев в Турцию дополнительно 2 млн человек.