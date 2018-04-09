Ариэль Коэн: «Стороны рано или поздно поймут важность урегулирования карабахского конфликта в соответствии с решениями СБ ООН»

2018-04-09 12:46 | www.apa.az | 5

«Если Россия пожелает, то она сможет урегулировать карабахский конфликт мирным путем».

Об этом в интервью московскому корреспонденту АПА заявил известный американский политолог, ведущий эксперт Атлантического совета США Ариэль Коэн.

Он сказал, что с 1994 года наблюдает процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта: «Должен признаться, что я уже потерял оптимизм. Я не верю, что армянская сторона готова предпринять серьезные шаги по мирному урегулированию конфликта. Очень надеюсь, что ошибаюсь.

Азербайджан усиливается из года в год, увеличивает мощь своей армии. Приобретает современное оружие, проводит учения в армии. Мы стали свидетелями этому во время апрельских боев. Поэтому считаю, что рано или поздно произойдут кровопролитные столкновения, и это вызывает большое сожаление. После этих столкновений стороны решат, что конфликт нужно урегулировать, самое главное, урегулировать в соответствии с резолюциями СБ ООН».

Ариэль Коэн также коснулся роли стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта: «Как я сказал, стороны поймут важность скорейшего урегулирования конфликта на основе решений СБ ООН. Здесь главная и важная роль принадлежит России. Видно, что США немного отдалились от этого процесса. Европа с геополитической точки зрения находится в кризисе, она занята собственными проблемами. Одним словом, Европа недостаточно сильна для решения карабахской проблемы. Единственной силой, которая может что-то сделать в регионе, является Россия. Если Россия захочет урегулировать карабахский конфликт, и если армянская сторона тоже будет готова к этому, считаю, что Азербайджан согласится на мирное урегулирование конфликта в рамках тех условий, которые он продвигает на протяжении долгих лет.